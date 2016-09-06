Тереза Мэй высказалась против балльной системы для контроля над мигрантами

Об этом пишет Русская служба Би-Би-Си.

Перед референдумом о выходе Британии из ЕС обещание введения такой системе было одним из главных пунктов в кампании сторонников Brexit.

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Мэй сказала, что британцы проголосовали за выход из Европейского союза, так как хотели бы ввести "элемент контроля" над притоком граждан Евросоюза. Однако такая система, по ее словам, не позволит правительству контролировать мигрантов из-за пределов ЕС.

Один из самых активных сторонников Brexit, бывший лидер партии UKIP Найджел Фарадж заявил, что именно по этой причине люди голосовали за Brexit и что эту инициативу поддерживал еще один лидер кампании, нынешний министр иностранных дел Борис Джонсон.

Как сообщал УНИАН ранее, министр внутренних дел Великобритании Амбер Радд заявила, что местные советы по всей стране согласились принять в течение ближайших четырех лет 20 тыс. беженцев из Сирии.