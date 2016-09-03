Помощник Путина в обход санкций ЕС посетил Грецию - СМИ

Помощник президента РФ Владислав Сурков, который находится под санкциями Евросоюза из-за оккупации Россией Крыма в 2014 году, совершил в мае паломничество святыми местами Греции, сообщает Time со ссылкой на три разных источника.

"Владислав Сурков, близкий соратник Путина, принимавший участие в организации аннексии Крыма в 2014 году, совершил паломничество на святую для православных христиан гору Афон примерно в то же время, что и президент России", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что ответ Кремля на запрос о путешествии Суркова в Грецию была краткой и состояла из одного предложения, согласно которому данная информация "не соответствует действительности".

"Суркову запрещен въезд на территорию США и Европейского Союза с 2014 года, когда онпомогал в организации российской оккупации Крыма. Греция, как страна-член ЕС, юридически обязана обеспечивать соблюдение этих санкций", - подчеркивает издание.

Замминистра иностранных дел Греции Яннис Аманатидис, который был ответственным за визит российской делегации в Грецию, не ответил на письменные запросы Time.