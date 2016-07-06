Кремлевский куратор оккупированного Донбасса Сурков находится в постоянном контакте с Путиным - Песков

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Что касается Суркова, вы знаете, что он является помощником президента и, соответственно, находится в постоянном контакте с президентом по всем темам, которые он курирует. В этом заключается его ежедневная работа», - сказал Песков, отвечая на вопрос, встречался ли Путин с Сурковым как «куратором» Абхазии в связи с обострением ситуации в этом "государственном образовании".

При этом Песков сообщил, что ситуация в Абхазии остается в поле внимания, и в Кремле весьма пристально наблюдают за тем, что там происходит. «Мы желаем, хотели бы видеть Абхазию, безусловно, стабильным, развивающимся государством, граничащим с Российской Федерацией. И надеемся, что все вопросы будут решаться исключительно в ходе политических дебатов и конституционным путем», - заявил Песков.

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Как сообщалось, митинг оппозиции в Сухуме 5 июля перерос в массовые беспорядки, протестующие попытались штурмом взять здание МВД. Пострадали 19 человек. Митингующие требовали от президента Абхазии перенести с 10 июля на осень проведение референдума о досрочных выборах главы государства, а также отправить в отставку министра внутренних дел Леонида Дзапшба из-за ухудшения криминогенной ситуации в стране.

Президент назвал акцию протеста попыткой дестабилизации ситуации в стране, но подписал указ об отстранении главы МВД от должности на время прокурорской проверки.