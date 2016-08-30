Die Presse: Война в Сирии и дилемма США

Об этом пишет Оливер Гримм в статье "Война в Сирии и дилемма США", опубликованной на сайте газеты Die Presse.

Если попытаться свести внешнеполитическое мышление президента Барака Обамы к звучному девизу, то вспоминается известная в кулуарах Белого дома фраза: "Не делайте глупостей".

Не делать глупостей. Способ мышления и решения Обамы следует рассматривать через призму войны в Ираке. Устранение баасистского режима спровоцировало появление черной дыры на Ближнем Востоке, из которой возникло "Исламское государство"; региональное соперничество между суннитской Саудовской Аравией и шиитским Ираном усугубилось в серии опосредованных войн, в самом Ираке, а также в Йемене и Сирии. В Ираке разрозненные террористы Аль-Каиды, вместе с сотрудниками военной разведки Саддама Хуссейна, составили ядро ​​"Исламского государства".

Роковые ошибки

Война в Ираке пошатнула и без того хрупкий баланс на Ближнем Востоке, а также нанесла вред Соединенным Штатам. "За время войны в Ираке многие из моего поколения осознали, что демократия – пустой, лицемерный идеал, и что американская сила – это сила зла", - считает Ной Смит, обозреватель "The Economist" и Bloomberg.

Все, что угодно, только бы не второй Ирак. Обама наблюдал за человеческой бойней в Сирии, которая началась в 2011 году в городе Дараа с пары мальчиков, которые нарисовали критикующее правительство граффити на стенах домов, и за это их пытали люди Башара аль-Асада. И спустя 400 000 смертей этому не видно конца.

Но в попытке не усугублять насилие в Сирии интервенцией, Обама и его советники постоянно совершали серьезные ошибки, которые привели вовсе не к долгожданной деэскалации. Но она все же началась 18 августа 2011 года, когда Обама впервые высказал официальную позицию в отношении конфликта. "Соединенные Штаты вдохновлены стремлением сирийского народа к мирному переходу к демократии", - начал Обама. "Теперь, ради сирийского народа, президент Асад должен уйти".

Для Асада и его алевитского меньшинства это, должно быть, звучало как угроза. Ранее, чтобы усмирить непокорных граждан, Асад уже выпускал на свободу заключенных джихадистов (в том числе упомянутых боевиков иракской Аль-Каиды) и других, совершивших тяжкие преступления. Но слова президента были для Асада обнадеживающими. Вашингтон не будет вмешиваться, смена режима – это дело сирийцев, подчеркнул Обама.

Асад был уверен, что сможет беспрепятственно наступать на противника, не опасаясь военных ударов США. Тогда посол США в Дамаске даже представить себе такого не мог. "Асад – не Каддафи. Вероятность массового насилия низкая. Сирийский режим будет агрессивно реагировать на вызовы, но постарается свести к минимуму применение силы со смертельным исходом", - сообщил Роберт Форд Обаме в марте 2011 года. "Позже его слова были ужасным образом опровергнуты", - отметил тогдашний министр обороны США Роберт Гейтс в своих мемуарах.

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Асад совершал все больше убийств. А Соединенные Штаты просто наблюдали – даже после многократного использования ядовитого газа. Обама предупреждал, что такими действиями они переходят все границы, но это было безрезультатно, особенно, после того, как Сирия в спешке прибегла к импровизации и предложила России совместно распоряжаться сирийским токсичным арсеналом.

Отсутствие хороших решений

Сейчас у Соединенных Штатов нет хороших вариантов, чтобы положить конец сирийской войне. Дипломатические инициативы госсекретаря Джона Керри (если их принимают во внимание) обеспечивают, в лучшем случае, короткие перерывы в конфликте, который потом вспыхивает снова. Надежды на эффективность решения об оснащении умеренных сирийских повстанцев испарились, поскольку повстанцев целенаправленно преследуют войска Асада и его российские и иранские союзники, а также ИГ. И если Вашингтон надеялся, что Сирийские демократические силы, в которых преобладают курды, это надежный партнер в зоне боевых действий, которого можно поддерживать американскими воздушными ударами, то нападения турецких войск на курдские позиции на северо-западе Сирии в эти выходные отрезвили американских политиков. "Мы считаем эти столкновения неприемлемыми", - говорит Бретт МакГёрк, специальный посланник США по борьбе с ИГ. Поскольку Турция – партнер по НАТО, Вашингтон решился только на многословный протест.