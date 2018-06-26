REUTERS

О перспективах развития ситуации в Узбекистане

Анатолий Баронин
19:23, 30 августа 2016
23495 2

Существует высокая доля вероятности дестабилизации ситуации в Узбекистане в результате смерти Президента Ислама Каримова, бессменно правившего в стране последние 26 лет.

REUTERS

На сегодняшний день имеются все основания для выводов о фактической смерти Президента Узбекистана, которая произошла в период с 20:50 27 августа до 10 утра 28 августа. На данный промежуток времени указывает факт прибытия в Ташкент рейсом из Москвы российского врача-кардиолога Лео Бокерия, который вернулся в РФ частным бортом утром на следующий день. Таким образом, наиболее вероятное время смерти относится к периоду между вылетом Бокерия из Москвы регулярным рейсом SU1870 и вылетом его из Ташкента.

Читайте такжеУмер президент Узбекистана Ислам Каримов - СМИ

Прилет кардиолога при заявленном диагнозе «инсульт» ставит под сомнение заявления ближайшего окружения Каримова. Смена диагноза может быть обусловлена необходимостью получения дополнительного времени, в течение которого можно ограничить доступ в палату Президента.

Косвенными признаками смерти Каримова являются сообщения ряда средств массовой информации со ссылками на очевидцев о группах силовиков у домов членов правительства, а также неподтвержденные сведения об аресте вице-премьера Узбекистана (министра финансов) Рустама Азимова, которого поддерживают умеренные оппозиционные силы и известного прозападными взглядами.

Кроме того, 30 августа в Узбекистане были отменены официальные торжества по случаю Дня независимости.

REUTERS

Отсутствие официальных заявлений о смерти Ислама Каримова свидетельствует о том, что в настоящее время происходит попытка ближайшего окружения Президента организовать управляемый процесс смены власти. В связи с этим не исключено, что Каримов находится на аппарате искусственного жизнеобеспечения без перспектив выздоровления. Таким образом, официальное объявление о смерти Каримова, скорее всего, последует лишь после достижения договоренностей между основными группами влияния и представителями крупнейших кланов о передаче власти.

Читайте такжеСмерть президента Узбекистана может дестабилизировать ситуацию в регионе - эксперт

В годы правления практически вся власть находилась в руках Президента, что создает вакуум после его смерти и формирует условия для борьбы за власть в стране. В соответствии с конституцией временным исполняющим обязанности президента должен стать председатель сената Узбекистана Нигматилла Юлдашев, который занял этот пост в январе 2015 года. До этого он был министром юстиции Узбекистана и прокурором. Однако анализ ситуации говорит о том, что по состоянию на 30 августа Юлдашев не имеет существенного влияния на развитие ситуации, начиная с 27 августа. Это может быть связано как с самодистанцированием от процесса законной передачи власти, так и с прессингом со стороны силовиков. Наиболее вероятным является договоренность между «силовиками» и Юлдашевым, надежность которой находится под сомнением.

Несмотря на конституционные нормы, вторым по концентрации власти и полномочий после Президента в Узбекистане является руководитель Службы национальной безопасности Рустам Иноятов. Он является приближенной фигурой к Каримову и его близким другом, выходец из органов разведки КГБ СССР, имеющий хорошие связи с Москвой. В связи с этим ситуация де-факто развивается в нарушении конституционных норм, что закладывает предпосылки дестабилизации в случае нарушения баланса политических сил в стране или ущемления интересов клановых групп.

Также вероятным кандидатом на пост главы Узбекистана является также нынешний премьер-министр Шавкат Мирзияев. Он близок к семье президента и имеет наиболее высокую позицию в элитных группировках. Его назначение на должность и пребывание на ней последние 15 лет являлось следствием согласованного выбора Каримова-Иноятова. О близости к президентскому окружению говорит его близость к президентской семье, в частности, супруге Каримова. Таким образом, кандидатура Мирзияева может потенциально рассматриваться в качестве преемника, в случае, если руководитель СНБ не будет самостоятельно претендовать на президентский пост.

Читайте такжеВ Кремле заявили, что информация о смерти Каримова не подтвердилась

Азимов, который имеет потенциал электоральной поддержки, после информации об аресте вряд ли будет допущен к выборам и может рассматриваться в качестве кандидата исключительно в случае начала массовых акций.

REUTERS

В настоящее время ситуация в стране находится под контролем группы Иноятова-Каримовой-Мирзияева. Оценка потенциала данной группы и оценка обстановки в Ташкенте позволяет прогнозировать ее способность удержать ситуацию в стране под контролем в случае отсутствия внешнего влияния и при условии договоренностей с представителями влиятельным кланов. 

Поддержке контроля властью ситуации в стране способствует начавшаяся 4 июля операция «Чистка-антитеррор», которая должна была продолжаться до 30 августа. Профилактические антитеррористические операции проводятся в Узбекистане регулярно, несколько раз в год. Сотрудники МВД и гражданские активисты занимаются проверкой объектов: жилых и нежилых помещений, подвалов, крыш, предприятий, заброшенных мест. За 2 дня до госпитализации, 25 августа власти Узбекистана закрыли сухопутные границы своей страны под предлогом обеспечения празднования дня независимости. С 29 августа в Ташкенте работают усиленные патрули органов правопорядка. Усиление мер безопасности и смерть Каримова маловероятно взаимосвязаны, и скорее всего, являются подготовкой к празднованию годовщины независимости Узбекистана.

Читайте такжеСМИ: В Узбекистане отменили торжества по случаю Дня независимости

Появление силовиков у домов членов правительства может свидетельствовать как о попытке стабилизировать внутриполитическую ситуацию в Узбекистане и не допустить захвата власти, так и о действии одной из силовых групп по взятию под контроль ситуации в стране. Принимая во внимание отход от конституционной процедуры передачи власти, можно говорить о попытках группы Иноятова-Каримовой-Мирзияева устранить возможные попытки захвата власти, хотя де-юре такие действия сами имеют признаки государственного переворота.

Наибольшей угрозой для стабильности в Узбекистане после  смерти Каримова является способность новых властей обеспечить баланс сил между крупнейшими кланами в стране. Высокая антитеррористическая активность, поддерживаемая во время правления Каримова, значительно снижает вероятность силовых сценариев радикальных исламистских ячеек в стране в ближайшее время. Наиболее опасным направлением является узбекская часть Ферганской долины.

Вероятность дестабилизации ситуации в Узбекистане будет усиливаться, и оставаться высокой до завершения приведения к власти нового президента страны. В данный период будет расти внешнее влияние на внутриполитическую ситуацию в стране особенно со стороны радикальных сил в Афганистане и Пакистане, а также усиливаться трения между внутренними элитами. Продолжение давления на Азимова может привести к углублению конфликта между Самаркандским и Ташкентским кланом, который может превратиться в конфликт СНБ-МВД. Развитие ситуации и процесс перераспределения властных полномочий также затронет интересы Бухарского, Каракалпакского и Кашкадаринского кланов, которые будут стремиться к усилению влияния. Это может запустить центробежные процессы в стране. Несмотря на то, что сегодня ситуация в Узбекистане имеет признаки контролируемости группой «силовиков» и окружения Каримова, в дальнейшем риски дестабилизации будут расти вплоть до завершения процесса формирования новой вертикали власти. Это формирует не только внутренние риски для Узбекистана, но региональные риски радикализации обстановки.

Анатолий Баронин

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter