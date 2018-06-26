О перспективах развития ситуации в Узбекистане

На сегодняшний день имеются все основания для выводов о фактической смерти Президента Узбекистана, которая произошла в период с 20:50 27 августа до 10 утра 28 августа. На данный промежуток времени указывает факт прибытия в Ташкент рейсом из Москвы российского врача-кардиолога Лео Бокерия, который вернулся в РФ частным бортом утром на следующий день. Таким образом, наиболее вероятное время смерти относится к периоду между вылетом Бокерия из Москвы регулярным рейсом SU1870 и вылетом его из Ташкента.

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Прилет кардиолога при заявленном диагнозе «инсульт» ставит под сомнение заявления ближайшего окружения Каримова. Смена диагноза может быть обусловлена необходимостью получения дополнительного времени, в течение которого можно ограничить доступ в палату Президента.

Косвенными признаками смерти Каримова являются сообщения ряда средств массовой информации со ссылками на очевидцев о группах силовиков у домов членов правительства, а также неподтвержденные сведения об аресте вице-премьера Узбекистана (министра финансов) Рустама Азимова, которого поддерживают умеренные оппозиционные силы и известного прозападными взглядами.

Кроме того, 30 августа в Узбекистане были отменены официальные торжества по случаю Дня независимости.

Отсутствие официальных заявлений о смерти Ислама Каримова свидетельствует о том, что в настоящее время происходит попытка ближайшего окружения Президента организовать управляемый процесс смены власти. В связи с этим не исключено, что Каримов находится на аппарате искусственного жизнеобеспечения без перспектив выздоровления. Таким образом, официальное объявление о смерти Каримова, скорее всего, последует лишь после достижения договоренностей между основными группами влияния и представителями крупнейших кланов о передаче власти.

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В годы правления практически вся власть находилась в руках Президента, что создает вакуум после его смерти и формирует условия для борьбы за власть в стране. В соответствии с конституцией временным исполняющим обязанности президента должен стать председатель сената Узбекистана Нигматилла Юлдашев, который занял этот пост в январе 2015 года. До этого он был министром юстиции Узбекистана и прокурором. Однако анализ ситуации говорит о том, что по состоянию на 30 августа Юлдашев не имеет существенного влияния на развитие ситуации, начиная с 27 августа. Это может быть связано как с самодистанцированием от процесса законной передачи власти, так и с прессингом со стороны силовиков. Наиболее вероятным является договоренность между «силовиками» и Юлдашевым, надежность которой находится под сомнением.

Несмотря на конституционные нормы, вторым по концентрации власти и полномочий после Президента в Узбекистане является руководитель Службы национальной безопасности Рустам Иноятов. Он является приближенной фигурой к Каримову и его близким другом, выходец из органов разведки КГБ СССР, имеющий хорошие связи с Москвой. В связи с этим ситуация де-факто развивается в нарушении конституционных норм, что закладывает предпосылки дестабилизации в случае нарушения баланса политических сил в стране или ущемления интересов клановых групп.

Также вероятным кандидатом на пост главы Узбекистана является также нынешний премьер-министр Шавкат Мирзияев. Он близок к семье президента и имеет наиболее высокую позицию в элитных группировках. Его назначение на должность и пребывание на ней последние 15 лет являлось следствием согласованного выбора Каримова-Иноятова. О близости к президентскому окружению говорит его близость к президентской семье, в частности, супруге Каримова. Таким образом, кандидатура Мирзияева может потенциально рассматриваться в качестве преемника, в случае, если руководитель СНБ не будет самостоятельно претендовать на президентский пост.

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Азимов, который имеет потенциал электоральной поддержки, после информации об аресте вряд ли будет допущен к выборам и может рассматриваться в качестве кандидата исключительно в случае начала массовых акций.

В настоящее время ситуация в стране находится под контролем группы Иноятова-Каримовой-Мирзияева. Оценка потенциала данной группы и оценка обстановки в Ташкенте позволяет прогнозировать ее способность удержать ситуацию в стране под контролем в случае отсутствия внешнего влияния и при условии договоренностей с представителями влиятельным кланов.

Поддержке контроля властью ситуации в стране способствует начавшаяся 4 июля операция «Чистка-антитеррор», которая должна была продолжаться до 30 августа. Профилактические антитеррористические операции проводятся в Узбекистане регулярно, несколько раз в год. Сотрудники МВД и гражданские активисты занимаются проверкой объектов: жилых и нежилых помещений, подвалов, крыш, предприятий, заброшенных мест. За 2 дня до госпитализации, 25 августа власти Узбекистана закрыли сухопутные границы своей страны под предлогом обеспечения празднования дня независимости. С 29 августа в Ташкенте работают усиленные патрули органов правопорядка. Усиление мер безопасности и смерть Каримова маловероятно взаимосвязаны, и скорее всего, являются подготовкой к празднованию годовщины независимости Узбекистана.

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Появление силовиков у домов членов правительства может свидетельствовать как о попытке стабилизировать внутриполитическую ситуацию в Узбекистане и не допустить захвата власти, так и о действии одной из силовых групп по взятию под контроль ситуации в стране. Принимая во внимание отход от конституционной процедуры передачи власти, можно говорить о попытках группы Иноятова-Каримовой-Мирзияева устранить возможные попытки захвата власти, хотя де-юре такие действия сами имеют признаки государственного переворота.

Наибольшей угрозой для стабильности в Узбекистане после смерти Каримова является способность новых властей обеспечить баланс сил между крупнейшими кланами в стране. Высокая антитеррористическая активность, поддерживаемая во время правления Каримова, значительно снижает вероятность силовых сценариев радикальных исламистских ячеек в стране в ближайшее время. Наиболее опасным направлением является узбекская часть Ферганской долины.

Вероятность дестабилизации ситуации в Узбекистане будет усиливаться, и оставаться высокой до завершения приведения к власти нового президента страны. В данный период будет расти внешнее влияние на внутриполитическую ситуацию в стране особенно со стороны радикальных сил в Афганистане и Пакистане, а также усиливаться трения между внутренними элитами. Продолжение давления на Азимова может привести к углублению конфликта между Самаркандским и Ташкентским кланом, который может превратиться в конфликт СНБ-МВД. Развитие ситуации и процесс перераспределения властных полномочий также затронет интересы Бухарского, Каракалпакского и Кашкадаринского кланов, которые будут стремиться к усилению влияния. Это может запустить центробежные процессы в стране. Несмотря на то, что сегодня ситуация в Узбекистане имеет признаки контролируемости группой «силовиков» и окружения Каримова, в дальнейшем риски дестабилизации будут расти вплоть до завершения процесса формирования новой вертикали власти. Это формирует не только внутренние риски для Узбекистана, но региональные риски радикализации обстановки.

Анатолий Баронин