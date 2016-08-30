В 2017 году Польша увеличит оборонный бюджет почти в 9 млрд евро

Это на 1,4 млрд злотых (320 млн евро) больше, чем было заложено в прошлогоднем бюджете национальной обороны Польши, передает Польское радио.

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В соответствии с требованиями закона, с 2017 года расходы на оборону должны составлять не менее, чем 2% от ВВП предыдущего года. Запланированный бюджет на 2017 год на эту цель составляет 2,01% предусмотренных на текущий год выполнения ВВП. Это на 200 млн злотых (46 млн евро) больше, чем если бы оборонные расходы составляли ровно 2% ВВП.

Среди прочего, свыше 10 млрд злотых (2,3 млрд евро) – или 27,2% оборонного бюджета - предусмотрено на имущественные расходы (закупку оружия и техники, модернизацию, ремонты, строительные инвестиции); на научные исследования и развитие записано около 929 млн злотых (216 млн евро).

На зарплату военным и сотрудникам войска польские власти выделят примерно 8,8 млрд злотых (2 млрд евро).

На техническую модернизацию вооруженных сил правительство Польши предусмотрело 9,5 млрд злотых (2,2 млрд евро). В соответствии с планом модификации, модернизация будет осуществляться в противовоздушной обороне, в военно-морском флоте, в сфере кибербезопасности, будут также усовершенствованы бронетанковые и механизированные войска, а также будет развиваться территориальная оборона.

Предполагается также рассмотрение контрактов на поставку ракетных комплексов средней дальности, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, а также подводных лодок и кораблей.