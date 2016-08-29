Россия проводит военные учения в Приднестровье.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«В оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проведена тренировка по отражению нападения условного незаконного вооруженного формирования на военные объекты. В мероприятии принимали участие более 50 военнослужащих, было задействовано свыше 10 единиц вооружения и военной техники», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что, по замыслу тренировки, условная террористическая группа проводила разведку подступов к узлу связи с целью захвата военного объекта и вывода из строя всех имеющихся линий связи. В роли «террористов» выступали военнослужащие разведывательного подразделения.

Первая группа условного противника с целью отвлекающего маневра обстреляла контрольно-пропускной пункт воинской части, в то время как вторая попыталась проникнуть на территорию полка после подрыва бетонного ограждения. Личный состав подразделения противодействия терроризму по тревоге получил оружие и выдвинулся к контрольно-пропускному пункту, заняв оборону, начал отражать атаку. В это время резерв начальника ОГРВ ПРРМ выдвинулся к узлу связи, где подавил укрепленные огневые точки и уничтожил условного противника, отметили в Минобороны РФ.