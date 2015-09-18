На базу в Шотландию прибыла атомная подлодка США

Прибытие подлодки является сигналом для Москвы, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на The Washington Free Beacon. "Визит подводной лодки демонстрирует близость в оборонных отношениях США и Великобритании и нашу приверженность коллективной безопасности всех государств-членов НАТО", - заявили в Стратегическом командовании Вооруженных сил США.

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Wyoming имеет на борту 24 баллистические ракеты Trident II с ядерными боеголовками.

При этом пресс-секретарь Стратегического командования Мэтт Миллер отметил, что визит подлодки " не направлен на какого-либо конкретного потенциального противника".

Визиту Wyoming предшествовало сообщение о том, что Россия строит ядерную беспилотную подлодку, которая, как считают в Пентагоне, угрожает портам и прибрежным городам США.

Ранее министр обороны США Эштон Картер заявлял, что Россия представляет угрозу из-за своего ядерного арсенала и политики российского президента Владимира Путина.