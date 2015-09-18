На базу в Шотландию прибыла атомная подлодка США
Подводная лодка США Wyoming с ядерным оружием на борту прибыла на британскую военно-морскую базу в Шотландии на фоне растущей напряженности в отношениях с Кремлем.
Прибытие подлодки является сигналом для Москвы, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на The Washington Free Beacon. "Визит подводной лодки демонстрирует близость в оборонных отношениях США и Великобритании и нашу приверженность коллективной безопасности всех государств-членов НАТО", - заявили в Стратегическом командовании Вооруженных сил США.
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Wyoming имеет на борту 24 баллистические ракеты Trident II с ядерными боеголовками.
При этом пресс-секретарь Стратегического командования Мэтт Миллер отметил, что визит подлодки " не направлен на какого-либо конкретного потенциального противника".
Визиту Wyoming предшествовало сообщение о том, что Россия строит ядерную беспилотную подлодку, которая, как считают в Пентагоне, угрожает портам и прибрежным городам США.
Ранее министр обороны США Эштон Картер заявлял, что Россия представляет угрозу из-за своего ядерного арсенала и политики российского президента Владимира Путина.