Российская ФСБ задержала топ-менеджера компании-строителя энергомоста в оккупированный Крым - СМИ

По данным Новой газеты, топ-менеджер компании подозревается в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве энергомоста в оккупированный Крым.

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Отмечается, что оперативники задержали Гончарова в одном из аэропортов Москвы при попытке вылететь за рубеж.

По месту его работы и нескольким домашним адресам произведены обыски.

Напомним, 11 мая президент РФ, аннексировавшей Крым, Владимир Путин скомандовал запустить последнюю нитку энергомоста на оккупированный полуостров.