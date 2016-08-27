Российская ФСБ задержала топ-менеджера компании-строителя энергомоста в оккупированный Крым - СМИ
15:11, 27 августа 2016Мир
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Российской ФСБ задержан зампред правления "Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы" (ФСК ЕЭС), которая занималась строительством энергомоста в оккупированный Крым, Валерий Гончаров.
Задержали Гончарова в одном из аэропортов Москвы / okryme.com
По данным Новой газеты, топ-менеджер компании подозревается в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве энергомоста в оккупированный Крым.
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Отмечается, что оперативники задержали Гончарова в одном из аэропортов Москвы при попытке вылететь за рубеж.
По месту его работы и нескольким домашним адресам произведены обыски.
Напомним, 11 мая президент РФ, аннексировавшей Крым, Владимир Путин скомандовал запустить последнюю нитку энергомоста на оккупированный полуостров.
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