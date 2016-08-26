В МИД РФ ответили на заявление Пентагона о цели внезапных учений российских войск

Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве Российской Федерации.

В РФ утверждают, что зарубежные партнеры были в полном объеме проинформированы о ведущейся проверке по линии Минобороны России и получили все необходимые пояснения.

В МИД России добавили, что Москве "также продолжают приписывать фантастические, несуществующие намерения применительно к Украине".

"Претензии к нам выглядят совершенно неуместными на фоне далеко не безупречного "послужного списка" самих США в том, что касается контроля над вооружениями", - продолжили в том же духе в РФ.

Читайте такжеМИД Беларуси о внезапных военных учениях России: необходимо информировать об их целяхРанее представитель Пентагона Мишель Балданца заявила, что Москва воспользовалась военными учениями, чтобы скрыть развертывание войск в Украине. Поэтому от нее ожидают соблюдения всех обязательств по контролю над вооружениями и обеспечения прозрачности военных маневров.

25 августа президент РФ Владимир Путин привел в полную боеготовность войска у границы с Украиной «для локализации кризисных ситуаций». Проверка продлится до 31 августа. Заместителю министра обороны РФ Анатолию Антонову поручено проинформировать военных атташе иностранных государств о проведении внезапной комплексной проверки боевой готовности войск.