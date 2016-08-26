Саркози пообещал запретить мусульманские купальники буркини, если станет президентом
11:14, 26 августа 2016Мир
906 0
Бывший президент Франции Николя Саркози пообещал запретить мусульманский купальный костюм буркини в случае победы на президентских выборах в 2017 году.
REUTERS
Об этом он заявил, выступая на митинге в кантоне Шаторенар, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Politico. "Я не позволю навязать буркини на французских пляжах и в бассейнах", - подчеркнул он.
Читайте такжеЕще три французских города объявили войну мусульманским буркини
"Должен быть закон, чтобы запретить их по всей территории страны", - заявил Саркози.
"Наша идентичность находится под угрозой, когда мы принимаем иммиграционную политику, которая не имеет смысла", - добавил он.
Ранее в Канне за ношение буркини были оштрафованы три женщины, они должны заплатить 38 евро.
Премьер Франции Мануэль Вальс поддержал ранее мэров городов, которые запретили носить на пляжах буркини.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter