Саркози пообещал запретить мусульманские купальники буркини, если станет президентом

Об этом он заявил, выступая на митинге в кантоне Шаторенар, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Politico. "Я не позволю навязать буркини на французских пляжах и в бассейнах", - подчеркнул он.

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"Должен быть закон, чтобы запретить их по всей территории страны", - заявил Саркози.

"Наша идентичность находится под угрозой, когда мы принимаем иммиграционную политику, которая не имеет смысла", - добавил он.

Ранее в Канне за ношение буркини были оштрафованы три женщины, они должны заплатить 38 евро.

Премьер Франции Мануэль Вальс поддержал ранее мэров городов, которые запретили носить на пляжах буркини.