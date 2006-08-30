В Турции снова прогремел взрыв

В результате взрыва в городе Мерсин на средиземноморском побережье Турции ранен один гражданин республики.

Как передает ИТАР-ТАСС, взрыв произошел в контейнере для мусора. Взрывом нанесен материальный ущерб окружающим зданиям и припаркованным автомобилям.

Полиция задержала одного человека, возможно, причастного к инциденту.

Как сообщалось, 28 августа в курортных городах Турции Анталье и Мармарисе, а также Стамбуле прогремели взрывы. Ранения получили более четырех десятков человек, трое погибли.