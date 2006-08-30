В Турции снова прогремел взрыв
15:56, 30 августа 2006Мир
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Полиция задержала подозреваемого
В результате взрыва в городе Мерсин на средиземноморском побережье Турции ранен один гражданин республики.
Как передает ИТАР-ТАСС, взрыв произошел в контейнере для мусора. Взрывом нанесен материальный ущерб окружающим зданиям и припаркованным автомобилям.
Полиция задержала одного человека, возможно, причастного к инциденту.
Как сообщалось, 28 августа в курортных городах Турции Анталье и Мармарисе, а также Стамбуле прогремели взрывы. Ранения получили более четырех десятков человек, трое погибли.
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