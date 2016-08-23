В России волгоградский аэропорт хотят переименовать в Сталинград

Об этом сообщается на официальном портале главы региона. Как говорится в сообщении, с предложением назвать волгоградский аэропорт Сталинградом выступили ветераны города в ходе рабочей встречи с губернатором.

«Нам кажется, что это было бы хорошим знаком патриотического воспитания, знаком для молодежи, что мы чтим завоевания и подвиг наших отцов и дедов, которые отстояли Сталинград», – заявил председатель областного совета ветеранов Сергей Назаров.

В свою очередь, его зам добавил, что «на протяжении многих лет существует идея возрождения прежнего имени города — создание аэропорта «Сталинград» снимет этот вопрос».

В Волгоградской области на данный момент идет подготовка к 75-летию победы в Сталинградской битве, которое будет отмечаться в 2018 году.