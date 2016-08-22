В доме Принса нашли сильнодействующие опиаты с неверными этикетками

На таблетках было указано название "гидрокодон", тогда как на самом деле это был синтетический опиоидный анальгетик фентанил, передает Би-би-си. Гидрокодон относится к той же группе препаратов, однако обладает менее сильным действием.

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Как показало вскрытие, Принс умер в результате случайной передозировки фентанила. По данным следствия, действующих рецептов на сильнодействующие препараты у него не было.

Певец, чье настоящее имя - Принс Роджерс Нельсон, был обнаружен мертвым в лифте в своей резиденции Пейсли-парк в штате Миннесота в апреле.

На тот момент он весил всего 50 кг, и доза фентанила была гораздо больше смертельной.

Фентанил связывают со всплеском передозировок в некоторых частях США, где он встречается в составе поддельных лекарств. Этот крайне сильный анальгетик легально прописывают больным, страдающим острой хронической болью, если им не помогают традиционные обезболивающие. Его прием в неправильных дозах связан с риском респираторных осложнений.

Таблетки, которые были обнаружены у Принса, содержали смесь обезболивающих - фентанила, лидокаина и U-4770 - синтетического наркотика, чье действие в 8 раз сильнее, чем у морфина.

Как считает следствие, Принс не принимал фентанил в течение продолжительного времени: при жизни в его анализах этот наркотик не выявляли.

За неделю до смерти певца самолет Принса был вынужден совершить экстренную посадку, когда певец почувствовал себя плохо на борту. Сообщалось, что у него с собой было большое количество тех же таблеток, а врачи вкололи ему две дозы препарата Narcan, использующегося при передозировке опиатов.