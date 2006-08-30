Сегодня пройдут похороны экипажа Ту-154, разбившегося под Донецком

Сегодня в Санкт-Петербурге пройдут похороны экипажа самолета Ту-154 разбившегося под Донецком, передает радиостанция "Эхо Москвы".

Напомним, в результате катастрофы самолета Ту-154, которая произошла 22 августа недалеко от Донецка, погибли все 160 пассажиров и 10 человек экипажа, которые находились на борту лайнера. На сегодняшний день опознаны 86 погибших.

РБК