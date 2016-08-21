В результате двух взрывов в Сомали погибли более 20 человек

Взрывы прогремели недалеко от здания местной администрации, передает Deutsche Welle.

"Количество погибших превышает 20 человек и может еще вырасти", - заявил врач местного госпиталя Ахмед Сугуле, сообщает агентство Reuters. По его словам, в результате взрывов еще 30 человек получили ранения.

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По свидетельствам жителей города, два громких взрыва прогремели с небольшим интервалом, после чего началась стрельба. "Были две большие бомбы. Первая из них - в грузовике, а через минуту (бомба взорвалась. - Ред.) - в легковом автомобиле. Мой брат был ранен на месте взрыва", - сказал агентству Reuters местный житель Халима Исмаил.

Ответственность за взрывы взяла на себя экстремистская группировка "Аш-Шабаб", которая пытается свергнуть правительство страны. Напомним, исламисты из движения "Аш-Шабаб" регулярно совершают кровавые теракты не только в Сомали, но и в соседней Кении.