Эксперты назвали главную версию катастрофы Boeing в Перми

Главной версией крушения самолета Boeing 737-500 авиакомпании «Аэрофлот-Норд», разбившегося в Перми, стала ошибка пилотов, пишет со ссылкой на техническую комиссию газета «Коммерсант».

Эксперты пришли к выводу, что обнаруженная неисправность в системе автоматического поддержания скорости не способствовала аварийной ситуации на борту, отмечает радио «Свобода».

Опровергнуто и предположение и об отказе двигателей. Экипаж, по мнению специалистов-техников, по какой-то причине не смог выполнить команду диспетчера о развороте и повторном заходе на посадку – пилоты начали спорить, куда им поворачивать, вправо или влево.