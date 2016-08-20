В Сирии с начала боевых действий погибли почти 15 тысяч детей – правозащитники

Как сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, базирующийся в Великобритании, большинство из погибших детей стали жертвами бомбардировок и боевых действий, сотни умерли от голода или болезней, передает Deutsche Welle.

По информации правозащитной организации Human Rights Watch, за время войны было заключено по меньшей мере 1433 ребенка, из которых только 436 были освобождены. По имеющимся у правозащитников данным, не менее 100 малолетних детей подвергались в заключении пыткам.

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По данным ЮНИСЕФ, с начала гражданской войны в Сирии в марте 2011 года в стране родилось около 3,7 миллиона детей. В целом по состоянию на сегодня 8,4 миллиона сирийских детей – 80% всех детей в стране - так или иначе почувствовали на себе войну и ее последствия, или в Сирии, или как беженцы в других странах.

На сегодня почти половина из 600 тысяч сирийцев, которые находятся в заблокированных районах Сирии, - дети. В стране более 2,1 миллиона детей не могут посещать школу.

700 тысяч сирийских детей-беженцев, которые находятся на территориях других, преимущественно соседних с Сирией, стран также не имеют доступа к получению образования.