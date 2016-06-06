Террористы ИГИЛ заживо сожгли 19 рабынь-езидок за отказ от секса

В иракском городе Мосул боевики террористической организации "Исламское государство" (ИГ) заживо сожгли 19 женщин-езидок, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Independent.

По словам местного активиста Абдуллы аль-Маллы, женщин публично сожгли в железных клетках за то, что они отказались заниматься сексом с боевиками ИГ.

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"Сотни людей стояли и смотрели на их казнь, - рассказал аль-Малла. - Не было никакой возможности спасти их от расправы".

Отмечается, что тысячи езидок попали в плен к исламистам, когда боевики ИГ захватили город Синджар на северо-западе Ирака в августе 2014 года. Многих из них террористы используют в качестве секс-рабынь, жестоко расправляясь с теми, кто отказывается вступать с боевиками в половую связь. Так, 20 апреля 2016 года сообщалось о казни 250 женщин, пытавшихся избежать насильственного участия в "секс-джихаде".

Езиды - курдская этноконфессиональная группа. Их религия сочетает в себе элементы зороастризма, христианства, иудаизма и ислама. Радикальные исламисты считают езидов дьяволопоклонниками.