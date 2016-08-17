Россия возводит забор с колючей проволокой на границе с Польшей - СМИ
19:58, 17 августа 2016Мир
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На границе Польши с Калининградской областью на российской стороне появились засеки, забор и колючая проволока.
Работы по созданию ограждения на российской стороне идут более месяца / flickr.com/photos/lplewnia
Об этом сообщает «Польское радио».
«Мы не знаем, зачем нужны эти засеки. Работы идут уже какое-то время, но мы не знаем, зачем строят этот забор и какова его функция», - заявила прапорщик Анна Лусня из Варминско-Мазурской пограничной службы.
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Работы по созданию ограждения на российской стороне идут более месяца.
Ранее Польша прекратила малое приграничное движение с Калининградской областью на время саммита НАТО, а позднее отказалась его возобновлять.
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