Власти РФ сообщили об убийстве четырех кавказцев в результате операции в Петербурге

Об этом сообщил журналистам официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин, передает Дождь.

Маркин сообщил, что 17 августа около полудня в жилом многоквартирном доме сотрудники УФСБ по Санкт-Петербургу проводили задержание подозреваемых в участии в незаконных вооруженных формированиях на территории Северного Кавказа.

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При задержании кавказцы оказали сопротивление и открыли стрельбу. Ответным огнем четыре человека были убиты. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» и «незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывных устройств».

Как рассказал Дождю жилец дома, в котором проводилась операция, силовики сделали в полу его квартиры отверстие и бросили туда снаряд, чтобы обезвредить кавказцев.

Как сообщал УНИАН, ранее в сети появилось видео, снятое одним из жителей дома в Петербурге, в котором проводится спецоперация ФСБшников по задержанию ополченцев с Северного Кавказа.