Трамп готов сотрудничать с Россией в борьбе с "Исламским государством"

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Я верю, что мы сможем найти общую позицию с Россией в борьбе против ИГ. Или это не было бы хорошо?", - заявил Трамп в ходе своего выступления в Огайо в понедельник, 15 августа.

Кроме того, Трамп отметил, что с тех пор как он критиковал НАТО, Альянс изменился. "Я ранее говорил, что НАТО устарел, поскольку он не смог адекватно справиться с терроризмом. Со времени моих комментариев они изменили свою политику и теперь имеют отдельный отдел, сфокусированный на террористических угрозах. Очень хорошо, очень-очень хорошо", - рассказал миллиардер.

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Известен многими скандальными высказываниями кандидат пообещал ограничить распространение "радикального исламского терроризма". "Мы не можем разрешить интернету быть использованным как средство для вербовки", - сказал Трамп и добавил, что "любая страна, которая разделяет эту цель, будет нашим союзником".

Трамп не обошел вниманием и свою главную оппонентку - Хиллари Клинтон - заявив, что она не имеет "ментальной и физической выносливости" бороться с ИГ и "многими врагами" Соединенных Штатов.