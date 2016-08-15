Число жертв взрыва в турецком Диярбакыре возросло до шести человек

Об этом сообщает радио "Свобода". Так, от заложенной в автомобиле бомбы погибли четверо полицейских и двое гражданских, в том числе ребенок. Еще более 20 человек получили ранения.

Читайте такжеВ результате взрыва в турецком Диярбакыре три человека погибли, многие ранены

Анкара обвиняет в нападении курдских боевиков, но никто ответственности за это не взял.

Отмечается, что турецкая провинция Диярбакыр стала местом столкновений между турецкими силами безопасности и курдскими боевиками со времени нарушения перемирия в июле 2015 года.

По сообщению Международной антикризисной группы, с момента нарушения режима прекращения огня здесь погибли более 1 800 человек, как курдских боевиков, так и гражданских.