Число жертв взрыва в турецком Диярбакыре возросло до шести человек
20:40, 15 августа 2016Мир
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На юго-востоке Турции, в провинции Диярбакыр шесть человек погибли в результате взрыва бомбы возле здания полиции.
REUTERS
Об этом сообщает радио "Свобода". Так, от заложенной в автомобиле бомбы погибли четверо полицейских и двое гражданских, в том числе ребенок. Еще более 20 человек получили ранения.
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Анкара обвиняет в нападении курдских боевиков, но никто ответственности за это не взял.
Отмечается, что турецкая провинция Диярбакыр стала местом столкновений между турецкими силами безопасности и курдскими боевиками со времени нарушения перемирия в июле 2015 года.
По сообщению Международной антикризисной группы, с момента нарушения режима прекращения огня здесь погибли более 1 800 человек, как курдских боевиков, так и гражданских.
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