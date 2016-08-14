Вице-президент США Байден впервые после провала путча посетит Турцию

Об этом передает Анадолу со ссылкой на заявление Белого дома.

"Вице-президент США встретится с президентом Турции Эрдоганом и премьер-министром Йылдырымом, чтобы обсудить отношения между странами и ряд вопросов, имеющих важное значение для обеих государств", - говорится в сообщении.

Читайте такжеПопытка переворота в Турции: один из пилотов признался в обстреле парламента Анкары (фото)Ранее УНИАН сообщал, что госсекретарь США Джон Керри посетит Турцию в конце августа.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 16 июля в Турции была совершена попытка государственного переворота. В стране ввели военное положение и комендантский час. Во время столкновений погибли более 260 человек. Премьер-министр страны Бинали Йылдырым заявил, что служба безопасности Турции взяла ситуацию под контроль.