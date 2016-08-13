Главком силами США в Европе: РФ должна допустить наблюдателей на военные учения в Крыму

Об этом заявил командующий вооруженными силами США в Европе генерал-лейтенант Фредерик Бен Ходжес, сообщает Украинская правда со ссылкой на Reuters.

По его словам, Россия могла бы последовать примеру военных учений под руководством США и их союзников в Европе, на которые стране позволили направить наблюдателей.

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"Россияне могли реально помочь облегчить проблему и обеспечить определенную стабильность, если бы они пригласили наблюдателей", - сказал Ходжес.

"Это много бы дало, откровенно говоря, и снизило тревожность", - подчеркнул он.

Другой чиновник разведки США назвал отсутствие наблюдателей на российских учениях "тревожным событием", однако выразил надежду, что это просто ошибка.

Как сообщал УНИАН, Москва заявила, что не будет предоставлять доступ к Крыму наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.