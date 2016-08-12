В России заявили, что не допустят в Крым миссию ОБСЕ

Об этом, как сообщает РИА Новости, сказал постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Он пояснил, что миссия ОБСЕ работает в Украине, но не в Крыму. "Крым - это территория России. Мы сразу обговаривали, что миссия не касается Крыма как части Российской Федерации. Но наши западные коллеги интерпретируют всю территорию Украины, включая Крым", - утверждает Лукашевич.

По его мнению, "миссия не рвется в Крым, понимая, что все ограничено нынешней территорией Украины, на которой она действует, поэтому вопроса даже нет".

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Лукашевич также отрицательно ответил на вопрос относительно обсуждения в ОБСЕ возможности предоставления доступа в Крым. "Нет, абсолютно. Миссия понимает, что она не имеет никаких прав работать в Крыму, и мы это все четко заявляем всегда. Миссия не стремится работать в Крыму, понимая, что консенсуса на этот счет достигнуто не будет", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Министерство иностранных дел Украины потребовало от РФ безотлагательно предоставить безопасный и беспрепятственный доступ Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине на территорию временно оккупированных Россией Автономной республики Крым и Севастополя.