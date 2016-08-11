Эквадор разрешил Швеции допросить Ассанжа в лондонском посольстве

Как сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на заявление МИД Эквадора, генеральный прокурор страны положительно ответил на поданный Швецией в июне запрос о встрече и беседе с Ассанжем.

Встреча пройдет в посольстве Эквадора в Лондоне, ее дата будет назначена в ближайшее время.

Первое предложение встретиться с Ассанжем для допроса на территории посольства Эквадор сделал шведским властям четыре года назад, отмечается в заявлении.

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"На протяжении более чем четырех лет правительство Эквадора предлагает организовать допрос Джулиана Ассанжа на территории посольство Эквадора в Великобритании, а также предлагает другие политические и юридические меры, которые могли бы удовлетворить все стороны, вовлеченные в юридический процесс против Джулиана Ассанжа", - говорится в заявлении.

Юридическим основанием для допроса будет подписанное странами в прошлом декабре соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступностью, добавляет МИД Эквадора, подчеркивая, что Ассанжу на территории страны по-прежнему предоставлено убежище.

Джулиан Ассанж укрывается в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года.

Шведские прокуроры хотят допросить Ассанжа по делу о якобы имевших место в середине 2010 года изнасиловании и сексуальных домогательствах по отношению к двум женщинам-волонтерам WikiLeaks, которые не подавали формальных исков. Сам он отвергает обвинения и считает свое преследование политически мотивированным.

Сайт WikiLeaks получил известность после публикации секретных материалов Пентагона, Госдепартамента и других государственных органов США.

Ранее рабочая группа ООН по незаконному лишению свободы опубликовала доклад, в котором говорится, что Великобритания и Швеция незаконно удерживали Ассанжа.