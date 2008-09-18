Наша банковская система способна выжить посреди экономического кризиса

Украинская банковская система способна выжить в условиях экономического кризиса, который сейчас наблюдается в США и Европе.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал журналистам президент Украинской ассоциации банков (АУБ) Александр СУГОНЯКО.

«Украинская банковская система способна выжить в условиях экономического кризиса. Уверенность в этом мне дает рост ВВП на уровне 6% на сегодня. Я думаю, в следующем году резкого падения ВВП не будет. Даже если мы выйдем на уровень 3-4%, это уже будет база, на которой банки могут расти. Глобальных проблем я не вижу», - сказал А.СУГОНЯКО.

По его словам, проблемы с ликвидностью, которые сегодня переживают мировые банки, приведут к тому, что банки будут более осмотрительно пересматривать свои планы, в частности, по наращиванию активов в следующем году.