В России собираются выдавать медали "За чистоту помыслов и благородство дел"

Медалью "За чистоту помыслов и благородство дел" будут награждаться сотрудники российского следкома. Проект приказа главы СК РФ об учреждении этой награды опубликован на портале правовой информации, пишет "Медуза".

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Согласно документу, медалью будут награждаться сотрудники СК "за высокую нравственность и благородные поступки, профессиональное мастерство и личный пример в образцовом исполнении служебного долга".

Медалью также предполагается награждать граждан Российской Федерации "за многолетнюю, активную и плодотворную деятельность, направленную на качественное решение Следственным комитетом" ряда задач.

Издание также пояснило, что в число таких задач среди прочего включены: соцподдержка сотрудников и пенсионеров СК; поддержка общественных организаций, деятельность которых направлена на развитие гражданского общества в РФ; воспитание гражданственности, патриотизма, преемственности поколений; создание нравственно-ориентированных образцов искусства, пропагандирующих идеалы добра, справедливости, межнационального и межрегионального мира и согласия.

У КК РФ есть 16 ведомственных наград. В предыдущий раз их список был расширен в ноябре 2014 года, когда были учреждены памятные медали "За участие в создании органов следствия в Крыму" и "За взаимодействие в создании органов следствия в Крыму".