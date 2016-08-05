Иран стал первым государством, запретившим Pokemon Go
Власти Ирана запретили популярную игру Pokemon Go.
Решение было принято Высшим советом виртуального пространства - официальным ведомством, осуществляющим надзор за онлайн-активностью жителей Ирана, сообщает Русская служба Би-би-си.
Чиновники утверждают, что такое решение было принято "из соображений безопасности".
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Иран стал первым государством, наложившим полный запрет на Pokemon Go.
В прошлом месяце сообщалось, что иранские власти выясняют, насколько создатели игры готовы сотрудничать с ними, перед тем как принять решение о запрете.
Индонезия ранее запретила полицейским играть во время работы, а израильские власти приняли аналогичное решение в отношении военнослужащих на военных базах.
Власти штата Нью-Йорк запретили играть в Pokemon Go секс-преступникам.