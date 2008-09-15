Еврокомиссия даст Грузии 500 миллионов евро

Еврокомиссия окажет Грузии помощь в 500 млн. евро для восстановления после военных действий.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом объявила сегодня представитель Еврокомиссии Кристиан ХУМАНН.

По ее словам, Еврокомиссия подготовила “пакет стабилизации и роста” на период 2008-2010 годов для Грузии, на протяжении которых и планируется выделить 500 млн. евро.

“Это включает продолжение обычных программ для Грузии, помощь для перемещенных лиц, реконструкцию, ускорение экономики, макрофинансовую стабильность, а также новую инфраструктуру, преимущественно в энергетическом секторе”, - сказала представитель Еврокомиссии.

Обычно в рамках программ Европейской политики соседства Грузия получает 30-40 млн. евро помощи в год.