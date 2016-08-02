Обама: Трамп не годен быть президентом США

Об этом заявил действующий президент страны Барак Обама, передает Би-би-си. "У него, похоже, нет базовых знаний по ключевым вопросам в отношении Европы, Ближнего Востока и Азии. Это значит, что он не подготовлен для того, чтобы выполнять такую работу", - сказал президент США, выступая перед журналистами в Белом Доме после переговоров с премьер-министром Сингапура Ли Сяньлуном.

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По словам Барака Обамы, то, как Трамп высказался во вторник о семье погибшего в Ираке капитана американской армии, мусульманина по вероисповеданию, свидетельствует о том, что он не понимает важнейших вопросов.

"Республиканцам следует задаться вопросом: если то, что говорит Трамп, неприемлемо, почему мы его по-прежнему поддерживаем? И что это говорит о партии, у которой такой знаменосец? - добавил Обама. - Настало время сказать: довольно!"

Барак Обама признал, что у него имелись разногласия с прошлыми президентами и кандидатами в президенты от Республиканской партии, но у него никогда не возникало сомнений в их способности занимать президентское кресло, чего он не может сказать о Дональде Трампе.