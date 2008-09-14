Boeing поможет в расследовании катастрофы
23:16, 14 сентября 2008Мир
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Обещает прислать специалистов
Межгосударственный авиационный комитет (МАК), выясняющий детали крушения пассажирского "Боинга" в Перми, привлечет к расследованию производителя самолета. Об этом в воскресенье сообщил министр транспорта РФ Игорь Левитин в эфире телеканала "Вести", передает РИА Новости.
"Сейчас работает техническая комиссия МАК, которая совместно с производителями будет рассматривать все версии случившегося", - цитирует слова министра агентство.
Представители компании, в свою очередь, выразили готовность оказать содействие в расследовании причин инцидента. В пресс-службе Boeing сообщили, что могут помочь в исследовании обломков самолета, а также при необходимости направить в Россию своих специалистов.
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