Boeing поможет в расследовании катастрофы

Межгосударственный авиационный комитет (МАК), выясняющий детали крушения пассажирского "Боинга" в Перми, привлечет к расследованию производителя самолета. Об этом в воскресенье сообщил министр транспорта РФ Игорь Левитин в эфире телеканала "Вести", передает РИА Новости.

"Сейчас работает техническая комиссия МАК, которая совместно с производителями будет рассматривать все версии случившегося", - цитирует слова министра агентство.

Представители компании, в свою очередь, выразили готовность оказать содействие в расследовании причин инцидента. В пресс-службе Boeing сообщили, что могут помочь в исследовании обломков самолета, а также при необходимости направить в Россию своих специалистов.