Российский пропагандист Грэм Филлипс ворвался в редакцию немецкого издания, журналисты вызвали полицию

Инцидент произошел во вторник, 2 августа, сообщает DW со ссылкой на dpa.

Инцидент начался с того, что двое мужчин ворвались к бюро с требованиями взять интервью у представителя Correctiv Маркуса Бенсманна, который вместе с Дэвидом Кроуфордом работал над расследованием катастрофы авиалайнера MH17. В ходе расследования журналистам удалось установить факты, которые указывают на то, что самолет был сбит "Буком", экипаж которого состоял из российских офицеров, с территории, контролируемой пророссийскими боевиками.

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От самого начала Филлипс и его напарник, немецкий журналист Билли Сикс вели видеосъемку в офисе бюро, а когда их попросили выключить камеру, те начали выкрикивать оскорбительные лозунги, обвиняя журналистов во лжи и пропаганде. За несколько минут представителям Correctiv удалось вытолкать непрошеных гостей из офиса, на место происшествия была вызвана полиция. Редакция Correctiv подала заявление в правоохрантельные органы, обвинив провокаторов в незаконном вторжении в помещение и нарушение неприкосновенности личной жизни путем незаконной видеосъемки.

На своей странице в Twitter Филлипс подтвердил вторжение в редакцию, назвав материалы журналистов "пропагандой в духе Геббельса".