Беженцы устроили драку в центре по вопросам миграции в Германии

00:01, 04 августа 2016
Мир
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В Германии беженцы из Сирии и Ливана устроили драку в офисе Федерального ведомства по вопросам миграции (BAMF).

REUTERS

Инцидент произошел 1 августа, видео потасовки появилось на YouTube, пишет Лента.ру.

По данным газеты Rheinische Post, которая ссылается на полицию, в драке в зале ожидания участвовали восемь человек в возрасте от 14 до 37 лет, в том числе одна женщина.

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Пять человек доставлены в больницу с легкими травмами. Сотрудники правоохранительных органов задержал троих, но позже их отпустили.

Что послужило причиной потасовки, не сообщается.

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