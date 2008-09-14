На бабушку Обамы напали грабители
03:13, 14 сентября 2008Мир
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Да и ушли… ни с чем
На дом бабушки кандидата в президенты США Барака Обамы, проживающей в Кении, напали грабители, передает Лента.ру со ссылкой на Reuters.
85-летняя Сара Обама заявила журналистам, что преступники, очевидно, надеялись обнаружить в доме нечто ценное, поскольку думали, что внук присылает ей много денег. Грабители ушли ни с чем.
Преступники приставили к крыше дома лестницу, чтобы украсть солнечную батарею, однако им не удалось это сделать. Они также сбили замок с внешнего строения около дома, но не обнаружили внутри ничего ценного.
Родственники Барака Обамы, проживающие в Кении, и раньше жаловались на повышенное внимание, правда, со стороны журналистов.
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