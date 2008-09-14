Путин ждет улучшения отношений с США

Премьер-министр РФ Владимир Путин ожидает улучшения отношений с США при новой американской администрации. Отвечая на вопрос французской газеты Figaro о том, чего он ждет от новой американской администрации, В. Путин сказал: "Я жду улучшения этих отношений. Они испортили - они пускай и улучшают", передает пресс-служба правительства РФ.

Как заметил российский премьер, во времена Линкольна один из политических деятелей Соединенных Штатов, сказал, что США предпочитают отношения с Россией отношениям со всеми другими европейскими государствами хотя бы потому, что Россия всегда желает им (США) добра. "За это время, конечно, много воды утекло. Наши отношения характеризовались в разные периоды разными составляющими. Но когда в мире возникали глобальные кризисы, Россия и США всегда оказывались вместе", - добавил В.Путин.

"Это все-таки о чем-то говорит. Это говорит о том, что в условиях глобальных кризисов взаимные интересы преобладают над какими-то противоречиями. Так было и в период Первой мировой войны, это было и в период Второй мировой войны. Мы об этом в России никогда не забываем. Хотелось бы, чтобы и наши американские партнеры помнили об этом", - сказал премьер-министр.