"Исламское государство" сообщила о смене лидера группировки "Боко Харам"

Как заявляют в "Исламском государстве", "Боко Харам" возглавил Абу Мусаб аль-Барнави, передает Би-би-си. Новый главарь заявил, что группировка "остается силой, с которой необходимо считаться", а также сообщил о наборе новых боевиков.

Барнави также назвал действия "Боко Харам" против властей стран Западной Африки борьбой против "отступников и крестоносцев".

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"Исламское государство" не сообщает, что стало с бывшим главарем "Боко Харам" Абубакаром Шекау. В августе прошлого года Шекау выпустил аудиосообщение, в котором заявлял, что он жив и продолжает оставаться во главе группировки. С тех пор информации о нем не поступало.

Шекау возглавил "Боко Харам" в 2009 году, после смерти основателя группировки Мухаммада Юсуфа. Под его руководством группировка стала более радикальной и агрессивной.

Группировка "Боко Харам" образована в 2002 году, изначально выступала против западного образования в мусульманской Африке. Начала военные действия против властей Нигерии в 2009 году. От рук боевиков группировки погибли несколько тысяч человек, в основном на северо-востоке Нигерии. В марте 2015 года члены "Боко Харам" присоединились к группировке "Исламское государство". Боевики взяли под контроль крупные территории, где объявили верховенство законов шариата. В 2015 году боевики "Боко Харам" потеряли контроль над большей частью захваченных территорий после масштабного наступления правительственных войск.