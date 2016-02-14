Более 20 человек погибли в Нигерии в результате нападения боевиков "Боко Харам" - СМИ

Во время одного из них они ворвались в мечеть, где убили не менее 20 прихожан, перерезав им горло, сообщил в воскресенье, 14 февраля, один из очевидцев, передает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

Нападение произошло вечером 12 февраля.

Кроме того, в результате нападения на другое расположенное неподалеку село того же дня погибли еще как минимум восемь человек, утверждает очевидец. До сих пор власть ничего не сообщала о нападениях двухдневной давности.

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Упомянутым нападениям предшествовал обстрел боевиками минивэна 11 февраля в том же районе страны. Тогда погибло шесть пассажиров.

Как сообщал УНИАН, ранее боевики радикальной исламистской группировки "Боко Харам" совершили нападение на одну из деревень близ города Майдугури на северо-востоке Нигерии. В результате многочасовой перестрелки погибли по меньшей мере 65 человек.