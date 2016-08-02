Из-за боевых действий в сирийском Алеппо погибли не менее 30 гражданских - правозащитники

Об этом во вторник, 2 августа, сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека. По его данным, обстрел вели оппозиционные силы, среди погибших - 11 детей и семь женщин, передает Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

Читайте такжеПравозащитники сообщили о 12 погибших в результате авиаударов РФ по району падения вертолета в Сирии

Наступательная операция противников режима пыталась пробиться к юго-западным кварталам города из юго-восточных после того, как силы Асада отрезали последний путь поставок повстанцев в прошлом месяце. Артиллерийские обстрелы продолжались до утра после ночной контратаки правительственных войск, уточняет Центр.

Ранее УНИАН сообщал, что в США изучают сообщения о сбросе контейнеров с токсичным газом в районе сирийского города Саракеб, в результате чего пострадали более 30 гражданских.

Напомним, 2 августа из Сирии поступили сообщения о химической атаке на местность, где в понедельник был сбит российский военный вертолет и погибли все пять российских военных в нем.