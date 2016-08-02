Впервые после подавления путча в Турции высокопоставленный генерал из США провел переговоры с Анкарой

В понедельник, 1 августа, Дандорф встретился помимо прочих с премьер-министром страны Бинали Йылдырымом и начальником генштаба вооруженных сил Турции Хулуси Акаром, передает DW.

Как заявляется, американский генерал "резчайшим образом" раскритиковал попытку госпереворота в Турции и подчеркнул "значимость постоянного партнерства".

Йылдырым повторил заявление своего правительства, согласно которому Анкара требует от США "как можно быстрее" выдать проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган считает идейным вдохновителем попытки переворота.

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Для турецкой стороны важно, чтобы США в качестве "стратегического партнера и союзника" продемонстрировали "ясную и решительную позицию против путча".

Как сообщал УНИАН, в ночь на 16 июля в Турции была совершена попытка государственного переворота. В стране ввели военное положение и комендантский час. Во время столкновений погибли более 260 человек. Впоследствии премьер-министр страны Бинали Йылдырым заявил, что служба безопасности Турции взяла ситуацию под контроль.

Турецкая власть обвинила мусульманского проповедника Мухаммеда Фетхуллаха Гюлена, который в течение многих лет живет в США, и его последователей в организации попытки государственного переворота. Сам Гюлен категорически отвергает обвинения и высказывает подозрения, что попытка путча была срежиссирована.