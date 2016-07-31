Турция заблокировала доступ на авиабазу США

Сотрудники силовых ведомств Турции окружили военно-воздушную базу Инджирлик, которая используется НАТО и турецкими ВВС. Причиной этому стали сообщения о возможной попытке переворота в Адане, который расположен в 8 километрах от военной базы, сообщает РБК со ссылкой на турецкое издание Hurriyet.

"Доступ к военному объект был ограничен в 23:00 по местному времени. Сейчас базу окружают около 7 тысяч сотрудников силовых ведомств. Они заблокировали все входы и выходы",- говорится в сообщении.

При этом министр Турции по европейским делам Омар Челик в своем Twitter утверждает, что на авиабазе произошла проверка систем безопасности, а не попытка еще одного переворота.

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"Я нахожусь в Адане... Мы провели общую проверку систем безопасности. Никаких проблем не обнаружили", - написал Челик.

Haber Turk связывает блокировку базы с визитом Главы комитета начальников штабов ВС США Джозефа Данфорда, который намерен посетить Турцию в воскресенье, 31 июля. Он планирует провести двусторонние встречи в Анкаре и посетить американские войска, которые дислоцируются на базе Инджирлик.

В ночь на 16 июля в Турции произошла попытка военного переворота. Мятежники захватили некоторые правительственные здания в Стамбуле и Анкаре, однако позже власти страны заявили о подавлении путча. После этого в стране был введен режим чрезвычайного положения.