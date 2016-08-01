Австралийских спортсменов обворовали в олимпийской деревне

Австралийских спортсменов ограбили во время пятничного пожара в Олимпийской деревне. Об этом рассказала глава австралийской делегации Китти Шиллер, сообщает АР.

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Из номеров команды украли ноутбук и специальные футболки с длинным рукавом, призванные защищать атлетов от укусов москитов, которые могут быть заражены вирусом Зика.

"По деревне с 15 тысячами мест ходит много людей. Я никого не хочу обвинять, но здесь есть много "неаккредитованных людей". Рабочие, горничные и другой персонал", - отметила Шиллер.

Как сообщалось, в пятницу вечером из-за небольшого пожара и задымления на подземной парковке в олимпийской деревне были эвакуированы около 150 человек, в том числе, австралийские спортсмены.