Президент Польши подписал закон о конституционном суде, который раскритиковал ЕС

Изменения, подписанные польским президентом, предусматривают, что суд из 15 судей принимает большинство решений двумя третями голосов и в присутствии не менее 13 судей – для самых противоречивых дел, передает радио "Свобода".

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По словам критиков, это заставит суд привлекать к принятию решений во всех ключевых вопросах пятерых судей, недавно назначенных по квоте парламента, большинство в котором имеет партия "Право и справедливость".

Изменения к закону о Конституционном суде подготовила эта политическая сила.

В правительстве заявляют, что изменения необходимы для того, чтобы состав суда отражал результаты выборов.

Европейская комиссия выразила обеспокоенность в связи с новыми правилами, требуя отложить их введение.

Партия "Право и справедливость", которая пришла к власти в октябре, контролирует обе палаты парламента. По словам оппозиции, таким образом, только Конституционный суд оставался способным контролировать действия партии "Право и справедливость".