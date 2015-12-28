Президент Польши подписал закон о конституционном суде, который раскритиковал ЕС
Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о Конституционном суде, который, как заявляют критики документа, несправедливо усиливает влияние правительства на суд.
Изменения, подписанные польским президентом, предусматривают, что суд из 15 судей принимает большинство решений двумя третями голосов и в присутствии не менее 13 судей – для самых противоречивых дел, передает радио "Свобода".
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По словам критиков, это заставит суд привлекать к принятию решений во всех ключевых вопросах пятерых судей, недавно назначенных по квоте парламента, большинство в котором имеет партия "Право и справедливость".
Изменения к закону о Конституционном суде подготовила эта политическая сила.
В правительстве заявляют, что изменения необходимы для того, чтобы состав суда отражал результаты выборов.
Европейская комиссия выразила обеспокоенность в связи с новыми правилами, требуя отложить их введение.
Партия "Право и справедливость", которая пришла к власти в октябре, контролирует обе палаты парламента. По словам оппозиции, таким образом, только Конституционный суд оставался способным контролировать действия партии "Право и справедливость".