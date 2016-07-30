В Москве радикалы напали на участников митинга против войны в Украине (фото, видео)
20:20, 30 июля 2016Мир
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По словам активистов, нападение совершили представители прокремлевских радикальных движений НОД и СЕРБ.
В Москве пошел митинг против войны в Украине / facebook.com
В центре Москвы напали на участников антивоенного пикета "Против политики Путина в отношении Украины", которое организовало движения «Солидарность».
Об этом сообщили участники антивоенной акции в Facebook.
По словам активистов, нападение совершили представители прокремлевских радикальных движений НОД и СЕРБ.
Организаторы отмечают, что митинг был согласован с органами местной власти. Участие в акции приняли несколько десятков активистов.
На месте происшествия находились сотрудники правоохранительных органов.
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