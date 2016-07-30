В Москве радикалы напали на участников митинга против войны в Украине (фото, видео)

В центре Москвы напали на участников антивоенного пикета "Против политики Путина в отношении Украины", которое организовало движения «Солидарность».

Об этом сообщили участники антивоенной акции в Facebook.

По словам активистов, нападение совершили представители прокремлевских радикальных движений НОД и СЕРБ.

Организаторы отмечают, что митинг был согласован с органами местной власти. Участие в акции приняли несколько десятков активистов.

На месте происшествия находились сотрудники правоохранительных органов.