Меркель и Мэй договорились об "упорядоченном и благоразумном" Brexit

Выход Британии из ЕС, который, как известно, начнется не ранее 2017 года, должен быть "упорядоченным и благоразумным" процессом. Такое мнение выразила премьер-министр Тереза Мэй на пресс-конференции в Берлине после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает Русская служба ВВС.

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"Нам нужно некоторое время, чтобы определиться с принципами и нашими целями перед тем, как мы начнем формальные переговоры (о брэксит – ред.)", - сказала Мэй. Он подчеркнула, что процесс "развода" должен быть максимально прозрачным и проведен по ясным правилам.

В свою очередь Ангела Меркель заявила, что обе стороны стремятся добиться "лучшего результата для Британии", но посоветовала правительству Соединенного Королевства быстрее определить конкретные временные рамки выхода.

"Британия не хочет, чтобы ситуация зашла в тупик, Германия и Евросоюз также этого не хотят", - заявила Меркель. В то же время, по ее словам, она уверена, что ситуацию удастся разрешить "в духе дружбы и единства", который характеризует британско-германские отношения.

Тереза Мэй и другие представители британских властей ранее заявляли, что Великобритания не будет в этом году активировать статью 50 Лиссабонского договора, которая официально запускает процесс выхода страны из Европейского союза и определяет правила этого выхода.

Британия может формально запустить действие 50-й статьи, объявив об этом либо в письменной форме, либо устно. В ЕС отказываются вести любые переговоры о выходе Британии до того, как это произойдет.

Ранее УНИАН сообщал, что в Великобритании евроскептики одержали победу на референдуме по выходу страны из ЕС. После подсчета всех голосов сторонники Brexit набрали 51,9% голосов.