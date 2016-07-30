В Турции закроют казармы и авиабазу, которые использовали участники путча

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet Daily News.

"Авиабаза Акинджи, которая стала гнездом для предателей, будет закрыта. Она будет преобразована в место памяти наших мучеников", - подчеркнул он.

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Премьер также пообещал закрыть все военные казармы, откуда танки и вертолеты вылетели в Стамбул и Анкару во время попытки переворота.

"Мы закрываем все казармы, откуда выехали танки и вертолеты в Анкару и Стамбул. Те, кто направили танки против народа, не найдут их больше", - добавил он.

Напомним, в ночь на 16 июля премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что Турция столкнулась с попыткой восстания армии.

Группа военных в Турции заявила, что взяла под контроль страну.

Спустя несколько часов стало известно, что правительство Турции контролирует ситуацию в стране.