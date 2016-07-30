В Турции закроют казармы и авиабазу, которые использовали участники путча
Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил о намерении закрыть авиабазу, которая была штабом участников попытки переворота.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet Daily News.
"Авиабаза Акинджи, которая стала гнездом для предателей, будет закрыта. Она будет преобразована в место памяти наших мучеников", - подчеркнул он.
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Премьер также пообещал закрыть все военные казармы, откуда танки и вертолеты вылетели в Стамбул и Анкару во время попытки переворота.
"Мы закрываем все казармы, откуда выехали танки и вертолеты в Анкару и Стамбул. Те, кто направили танки против народа, не найдут их больше", - добавил он.
Напомним, в ночь на 16 июля премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что Турция столкнулась с попыткой восстания армии.
Группа военных в Турции заявила, что взяла под контроль страну.
Спустя несколько часов стало известно, что правительство Турции контролирует ситуацию в стране.