У 3000 турецких судей и прокуроров конфискуют все имущество и банковские счета
После неудачной попытки переворота в Турции объявлена конфискация движимого и недвижимого имущества, а также банковских счетов более 3 тыс. судей и прокуроров, ранее уволенных со службы.
Об этом сообщает агентство Anadolu. Судьи подозреваются в связях с проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого турецкие власти считают вдохновителем переворота.
Согласно данным министерства иностранных дел, на сегодняшний день предварительно посадили 1600 судей и прокуроров.
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Масштабные "зачистки" со стороны турецких властей коснулись и бизнеса. Так, 29 июля следователи задержали трех руководителей холдинга Boydak. Согласно сообщению руководитель компании Мустафа Бойдак был задержан в расположенном в центральной части страны городе Кайсери. Вместе с ним арестовали еще двух членов руководящего звена холдинга.
Кроме того, выданы ордера на арест бывшего руководителя холдинга Хаджи Бойдака, а также двух членов наблюдательного совета компании. Согласно сообщению агентства, следственные действия в отношении руководства компании проводятся в связи с деятельностью движения "Хизмет" Фетхуллаха Гюлена.
Холдинг Boydak работает в энергетике и финансовом секторе и владеет известными мебельними брендами Istikbal и Bellona.
Как сообщалось, сам Гюлен в очередной раз опровергсвою причастность к попытке мятежа. Об этом он заявил в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, которое вышло 29 июля.