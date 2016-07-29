У 3000 турецких судей и прокуроров конфискуют все имущество и банковские счета

Об этом сообщает агентство Anadolu. Судьи подозреваются в связях с проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого турецкие власти считают вдохновителем переворота.

Согласно данным министерства иностранных дел, на сегодняшний день предварительно посадили 1600 судей и прокуроров.

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Масштабные "зачистки" со стороны турецких властей коснулись и бизнеса. Так, 29 июля следователи задержали трех руководителей холдинга Boydak. Согласно сообщению руководитель компании Мустафа Бойдак был задержан в расположенном в центральной части страны городе Кайсери. Вместе с ним арестовали еще двух членов руководящего звена холдинга.

Кроме того, выданы ордера на арест бывшего руководителя холдинга Хаджи Бойдака, а также двух членов наблюдательного совета компании. Согласно сообщению агентства, следственные действия в отношении руководства компании проводятся в связи с деятельностью движения "Хизмет" Фетхуллаха Гюлена.

Холдинг Boydak работает в энергетике и финансовом секторе и владеет известными мебельними брендами Istikbal и Bellona.

Как сообщалось, сам Гюлен в очередной раз опровергсвою причастность к попытке мятежа. Об этом он заявил в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, которое вышло 29 июля.