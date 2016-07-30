"Кладбище для предателей": в Турции участников путча хоронят возле приюта для собак - Reuters
04:50, 30 июля 2016Мир
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В Турции выделили участок для кладбища, на котором будут хоронить только участников попытки военного госпереворота. Он находится в непосредственной близости от приюта для собак, что недопустимо в соответствии с мусульманскими традициями.
REUTERS
Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на Reuters.
На кладбище уже погребены первые тела участников госпереворота. Причем могилы для них копали не вручную, а экскаватором. А на входе на кладбище поставили табличку "Кладбище для предателей".
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Напомним, в ночь с 15 на 16 июля группа военных попыталась захватить власть в Турции. Вследствие неудачной попытки военного переворота погибли 290 человек и более тысячи были ранены.
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