"Кладбище для предателей": в Турции участников путча хоронят возле приюта для собак - Reuters

Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на Reuters.

На кладбище уже погребены первые тела участников госпереворота. Причем могилы для них копали не вручную, а экскаватором. А на входе на кладбище поставили табличку "Кладбище для предателей".

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Напомним, в ночь с 15 на 16 июля группа военных попыталась захватить власть в Турции. Вследствие неудачной попытки военного переворота погибли 290 человек и более тысячи были ранены.