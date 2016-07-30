Выборы в США: Клинтон увеличила отрыв от Трампа по популярности

Это следует из результатов опроса, проведенного агентством Reuters и международным социологическим центром Ipsos, передает РБК.

Согласно данным опроса, за Клинтон готовы отдать свои голоса 40,5% опрошенных. Трампу выразили симпатию 34,6% респондентов. Таким образом, Клинтон опережает Трампа на 6%, укрепив свои показатели с предыдущего исследования.

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Предыдущий опрос, показавший данные на 22 июля, зарегистрировал максимальное с мая сокращение отставания Трампа от Клинтон. Этот показатель составил 3%. По результатам на 16 июля бывшая госсекретарь опережала Трампа на 7%, а в начале июля - на 13%.

Рост популярности Хиллари Клинтон происходит на фоне серии хакерских атак на сервисы Демократической партии. 30 июля политическая организация подтвердила взлом доступа к своей программе анализа данных, которую используют Национальный комитет демократов и штаб кандидата от Демократической партии.